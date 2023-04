Tragiczny wypadek na krajowej "siódemce". Nie żyje 36-letni kierowca

MŁAWA\\\ — Trwają szczegółowe ustalenia przebiegu i przyczyn wypadku drogowego, do którego w poniedziałek 3 kwietnia doszło na odcinku krajowej "siódemki", między ul. Warszawską i Płocką w Mławie. Uczestnicy wypadku zostali przewiezieni do szpitali w Mławie, Działdowie i Płocku. 36-letni kierowca skody, w wyniku obrażeń, zmarł w szpitalu. Postępowanie prowadzi mławska komenda policji i prokuratura — czytamy w komunikacie KPP Mława.

— Jak wynika z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku, do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi, przy dobrej widoczności — mówi asp. szt. Anna Pawłowska z mławskiej policji.

— Kierowca audi, 40-letni mławianin, jechał w kierunku ul. Warszawskiej, natomiast kierowca skody, 36-letni mieszkaniec pow. mławskiego, jechał w kierunku ul. Płockiej. Ze wstępnie nieustalonych przyczyn, doszło do czołowego zderzenia pojazdów. W wyniku wypadku ranni zostali wszyscy uczestnicy zdarzenia . Ciężko ranna 62-letnia pasażerka skody została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Płocku, druga pasażerka, 25-latka, oraz kierowca skody, przewiezieni zostali do szpitala w Działdowie. 36-letni kierowca skody, w wyniku obrażeń zmarł w szpitalu — relacjonuje rzeczniczka prasowa komendy powiatowej policji w Mławie.

— Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, przy dobrej widoczności i niewielkim natężeniu ruchu. Trwa ustalanie przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze, przestrzeganie ograniczeń prędkości i obowiązujących przepisów, koncentrację i uwagę za kierownicą. Warto pamiętać, że nikt na drodze nie jest sam, a bezpieczeństwo zależy od każdego uczestnika ruchu drogowego — dodaje asp. szt. Anna Pawłowska.

red, źródło: KPP Mława