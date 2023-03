41-letni traktorzysta miał 2,3 promila

POWIAT\\\ Interweniujący patrol z posterunku policji w Wieczfni Kościelnej zatrzymał do kontroli kierującego ciągnikiem rolniczym. — Mężczyzna w trakcie jazdy wyrzucał z pojazdu puste puszki po piwie. Okazało się, że w organizmie ma 2,5 promila alkoholu. Twierdził, że zanim wsiadł za kierownicę, wypił nie więcej niż jakieś trzy piwa, a prawa jazdy nie ma od kilku lat — mówi asp. szt. Anna Pawłowska, rzeczniczka prasowa komendy powiatowej policji w Mławie.

Do zdarzenia doszło w środę 22 marca wieczorem, na terenie gminy Dzierzgowo.

— Patrol zauważył kierującego, który w trakcie jazdy wyrzucał z pojazdu na drogę puste puszki po piwie. Został natychmiast zatrzymany do kontroli. Okazało się, że 41-letni mieszkaniec pow. mławskiego ma w organizmie 2,5 promila alkoholu. Nie posiadał uprawnień do kierowania — mówi asp. szt. Anna Pawłowska z mławskiej policji.

— W rozmowie z policjantami oświadczył, że owszem, pił piwo, a dokładnie trzy piwa kilka godzin wcześniej. Zatrzymany kierowca teraz odpowie za przestępstwo kierowania pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości, za co grozi wysoka grzywna oraz kara do 2 lat pozbawienia wolności. Odpowie także za wykroczenie zaśmiecania drogi. Postępowanie prowadzi mławska komenda policji — dodaje oficer prasowa komendy powiatowej policji w Mławie.

Policja apeluje – skuteczna walka z nietrzeźwymi kierowcami zależy także od społecznej reakcji.

— Widząc kierowcę, którego zachowanie może świadczyć o tym, że kieruje pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, natychmiast powiadom policję. Wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer alarmowy 112. Twoja reakcja oraz przekazana informacja ma ogromne znaczenie — zauważa asp. szt. Anna Pawłowska.

red, źródło: KPP Mława