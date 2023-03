Kradzież w mławskiej firmie na ponad 680 tys. zł!

MŁAWA\\\ Trwają intensywne działania policji w sprawie kradzieży, do której doszło na terenie jednej z lokalnych firm. — Skradziono matryce LCD oraz inne urządzenia o wartości ponad 680 tysięcy zł. W toczącym się śledztwie zatrzymano do tej pory sześciu podejrzanych, którzy usłyszeli zarzuty kradzieży mienia znacznej wartości — podaje mławska policja.

— Na początku marca z terenu jednej z firm skradziono kilka palet z zawartością matryc LCD oraz innych urządzeń. Pokrzywdzony określił wartość strat na kwotę ponad 680 tys. zł. Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia, w dniu 10 marca 2023, w działania zaangażowali się mławscy funkcjonariusze — mówi asp. szt. Anna Pawłowska, rzeczniczka prasowa mławskiej policji.

— Już następnego dnia po zgłoszeniu zatrzymano pierwszego z podejrzanych. Na tym mundurowi nie zakończyli działań, do tej sprawy zatrzymali kolejnych pięć osób. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży mienia znacznej wartości — dodaje oficer prasowa KPP Mława.

Zgodnie z kodeksem karnym, za kradzież mienia znacznej wartości grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

— Wobec dwóch zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru, w przypadku czterech podejrzanych na wniosek policji i prokuratury, sąd zastosował areszt. Aresztowani to mieszkańcy Mławy i powiatu mławskiego w wieku od 20 do 28 lat — informuje asp. szt. Anna Pawłowska.

red, źródło: KPP Mława