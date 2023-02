Kolizja drogowa w Głużku, poszkodowana trafiła do szpitala

Kierowca fiata uderzył w zaparkowanego opla, do którego wsiadała kierująca. Kobieta została przewieziona do szpitala — informuje mławska policja

POWIAT\\\ W poniedziałek rano (6 lutego) w Głużku doszło do zdarzenia drogowego, w którym ranna została jedna osoba. — Kierowca fiata uderzył w zaparkowanego opla, do którego wsiadała kierująca. Kobieta została przewieziona do szpitala — mówi asp. szt. Anna Pawłowska, rzeczniczka prasowa mławskiej policji. Policja apeluje przy okazji o ostrożność, w wielu miejscach na drogach zalega warstwa lodu.