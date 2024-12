Tragiczny wypadek na DW-615 w Trzciance. Nie żyje 32-letni kierowca

Jak wynika z ustaleń policjantów, pracujących na miejscu wypadku, 32-letni mieszkaniec Mławy, jadąc audi w kierunku Ciechanowa, z nieznanych przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo. Pomoc wezwał przejeżdżający tamtędy, przypadkowy kierowca. W chwili interwencji służb ratunkowych, kierowca i pasażerka byli zakleszczeni we wraku pojazdu. Zostali wyjęci z pojazdu przez straż pożarną i przetransportowani przez załogi ratownictwa medycznego do szpitali. 32-letni kierowca, zmarł do przewiezieniu do szpitala w Ciechanowie. Pasażerka, 25-letnia mławianka, w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Mławie. Trwają szczegółowe ustalenia przebiegu i przyczyn wypadku.W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, przypominamy wszystkim kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a także silny wiatr, znacząco pogarszają widoczność na drodze i przyczepność pojazdów, co zwiększa ryzyko wypadków.- Dostosuj prędkość do warunków na drodze – śliska nawierzchnia wydłuża drogę hamowania, nawet przy niewielkich prędkościach.- Zachowaj bezpieczną odległość – unikaj jazdy „na zderzaku”, aby mieć czas na reakcję w przypadku nagłego hamowania.- Uważaj na boczne podmuchy wiatru – szczególnie na otwartych przestrzeniach oraz na mostach i wiaduktach.- Unikaj gwałtownych manewrów – hamowanie i skręcanie powinny być płynne, aby nie stracić kontroli nad pojazdem.Zadbaj o siebie i innych – zwolnij, zachowaj czujność i dojedź do celu bezpiecznie!