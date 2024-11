Zdarzenie drogowe na oblodzonej drodze w pobliżu Wiśniewka, ranna kierująca oplem. Policja ostrzega

Jak wynika ze wstępnych ustaleń interweniujących policjantów, kierujący audi 24-letni mieszkaniec pow. mławskiego, jadąc w kierunku Wiśniewka, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka oplem. Na skutek uderzenia, opel obrócił się i zjechał do rowu. Oplem kierowała 42-letnia mieszkanka pow. mławskiego. Straż pożarna wydobyła ranną kobietę z wraku pojazdu. Została przetransportowana przez załogę ratownictwa medycznego do szpitala w Mławie.W miejscu, gdzie doszło do wypadku obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h. Jezdnia w tym miejscu była oblodzona. Trwają dalsze ustalenia policji.Policja ostrzega - miejscowe oblodzenia to prawdziwa pułapka. Chwila nieuwagi, niedostosowanie prędkości do warunków, panujących na drodze, może się okazać tragiczne w skutkach. Czas przestawić się na warunki zimowe, zarówno jeśli chodzi o technikę jazdy jak i odpowiednie wyposażenie pojazdu. Absolutną koniecznością jest wymiana opon na zimowe – opon w dobrym stanie i odpowiedniej jakości . Trzeba się także liczyć z porannymi i wieczornymi oblodzeniami jezdni, utrudnioną widocznością i znacznie wydłużoną drogą hamowania. Wyobraźnia i ostrożność na drodze to podstawa.