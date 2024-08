W ubiegłym roku w 7 szpitalach prowadzonych przez samorząd województwa mazowieckiego urodziło się 7046 dzieci. Dla porównania w 2022 r. było ich 7366, a w 2021 r. – 7277.



Niestety, statystyki dotyczące urodzeń w całym kraju nie napawają optymizmem. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 r. na Mazowszu urodziło się 44,9 tys. dzieci. Jest to spadek aż o 10,6 proc. w stosunku do 2022 r., kiedy na świat przyszło 50,2 tys. dzieci. To z kolei o 6,8 proc. mniej niż w 2021 r., gdy liczba urodzeń wyniosła 54 tys.



– Te dane powinny dać do myślenia nam wszystkim. Oczywiście, samorządy nie mają takich możliwości, jak strona rządowa. W ramach naszych programów wsparcia pomagamy w modernizacji i budowie żłobków, przedszkoli i szkół. Robimy to z myślą o dzieciach i rodzicach, którzy muszą mieć możliwość łączenia pracy z wychowaniem dzieci. Pomagamy także rodzinom, które starają się o dziecko mimo problemów. Od lat dofinansowujemy program in vitro na Mazowszu, dzięki któremu urodziło się już ponad 700 małych Mazowszan. Dbamy też o stworzenie odpowiednich warunków w naszych szpitalach – podsumowuje marszałek Adam Struzik.



Wyprawka dla mazowieckich maluchów!

Już od połowy lipca na każdego maluszka, który przyjdzie na świat w marszałkowskich szpitalach będzie czekać powitalna wyprawka – Witaj na Mazowszu! Znajdą w niej wygodny kokon niemowlęcy, suchy termofor, zabawkę sensoryczną, dwie pieluszki, kocyk, czapeczkę i body. Wszystkie rzeczy są atestowane i wykonane z bezpiecznych i przyjaznych dziecku materiałów. Wyprawkę otrzymają rodzice dzieci urodzonych w szpitalach podlegających samorządowi województwa mazowieckiego.



Są to: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dra. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. Marcina Kacprzaka w Płocku, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie.



- Chcemy realizować program ,,Witaj na Mazowszu’’ przez najbliższe dwa lata i planujemy przeznaczyć na ten cel ponad 2,7 mln złotych. W sumie do świeżo upieczonych rodziców i ich maluszków trafi 16,5 tys. zestawów powitalnych – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.



Gdzie rodzi się najwięcej dzieci

Wśród placówek prowadzonych przez samorząd województwa największą liczbą urodzeń może pochwalić się Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. W 2023 r. przyszło w nim na świat 1 352 dzieci – to najwięcej spośród wszystkich marszałkowskich szpitali. Tuż za nim są warszawskie placówki: Międzyleski Szpital Specjalistyczny, w którym w 2023 r. urodziło się 1 307 dzieci, oraz Mazowiecki Szpital Bródnowski, gdzie na świat w zeszłym roku przyszło 1 231 maluszków.

W zeszłym roku w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie urodziło się ponad 620 dzieci.

– Witaj na Mazowszu – tak od 17 lipca mówimy wszystkim maluszkom urodzonym w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. W naszym szpitalu w 2023 r. przyszło na świat 626 dzieci. Nasze statystyki nieśmiało wskazują, że w tym roku porodów powinno być więcej – podsumowuje dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Andrzej Kamasa i dodaje – Akcja samorządu województwa to bardzo miły gest, skierowany do nowo narodzonych dzieci i ich rodziców. Powitalna wyprawka jest bardzo przydatna w pierwszych dniach życia. Bardzo ważne jest, że wszystkie jej elementy są atestowane oraz wykonane z bezpiecznych i przyjaznych dziecku materiałów. Cieszę się, że wspólnie możemy tak radośnie witać nowych Mazowszan.