Jechał ul. Mławską w Radzanowie z prędkością 105 km/h, stracił prawo jazdy

Ulica Mławska w Radzanowie, objęta jest szczególnym nadzorem grupy SPEED, z uwagi na problem przekraczania dozwolonej prędkości przez kierowców. Zagrożenie to zgłaszali także użytkownicy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pomimo licznych kontroli, nie brakuje na tym odcinku drogi kierowców, popełniających wykroczenia. Konsekwencje są surowe.

Przekonał się o tym wczoraj wieczorem, 41- letni mieszkaniec pow. mławskiego, kierujący BMW. Jechał ul. Mławską z prędkością 105 km/h. Kontrola drogowa, prowadzona przez mławska grupę SPEED, zakończyła się dla niego mandatem w wysokości 1500 zł, 13 punktami karnymi oraz utratą prawa jazdy w trzech kategoriach.

Mławska grupa SPEED apeluje do kierowców o przestrzeganie ograniczeń prędkości. Nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn najbardziej niebezpiecznych wypadków drogowych. Odpowiedzialność i rozsądek za kierownicą to podstawa.

asp.szt. Anna Pawłowska