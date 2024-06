Uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego wozu bojowego dla OSP Radzanów

Uroczystego poświęcenia nowego pojazdu dokonał ksiądz biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej. Po poświęceniu głos zabrali zaproszeni goście.- Gratuluję jednostce OSP w Radzanowie i całej wspólnocie gminnej pozyskania nowego wozu. Bezpieczeństwo i rozwój to coś, co przyświeca naszym wspólnym działaniom. Cieszę się, że mogliśmy zrealizować ten duży, europejski projekt – 85 % dofinansowania to środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ten aspekt, aspekt bezpieczeństwa jest bardzo ważny, co chcę szczególnie podkreślić, bo w obecnych czasach musimy o nie zadbać w każdym wymiarze, również tym lokalnym – powiedział Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.Gratulacje i życzenia dla druhów i druhen złożył na ręce Ireneusza Mioduszewskiego, prezesa OSP Radzanów, starosta mławski Witold Okumski. Starosta pogratulował również władzom gminnym sukcesywnego pozyskiwania środków i rozwijania jednostki strażackiej.- Uczestniczymy dziś w przekazaniu nowego, poświęconego wozu bojowego dla jednostki OSP Radzanów. Serdeczne gratulacje składam naszym strażakom oraz władzom gminy. Z programu, o którym mówił pan minister i za który składamy serdeczne słowa podziękowania, do powiatu mławskiego trafi pięć nowych wozów bojowych, zatem znacząco poprawi się nie tylko bezpieczeństwo gminy Radzanów, ale też całego naszego powiatu – powiedział starosta Okumski, dodając życzenia i słowa podziękowania dla strażaków – Druhny i druhowie, każdego dnia niech spełnia się w waszym życiu treść tego polskiego porzekadła: „kto pomoc swą niesie w dzień jasny, czy w noc, ratując pałace lub chaty, niech pomni, że Boska potęga i moc nie będzie mu skąpić zapłaty”.Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie bryg. mgr Mirosław Wójcik podziękował samorządowcom za dobrą współpracę na rzecz rozwoju jednostek strażackich w powiecie mławskim.