Zaginął 39-letni Łukasz Demianiuk z Mławy. Trwają poszukiwania

Według zgłoszenia zaginiony wyszedł z domu w Mławie, w piątek tj. 01.12.2023r. około 7:00 nie informując domowników o miejscu gdzie się udaje. Do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną i nie powrócił do miejsca zamieszkania. Trwają poszukiwania.Każdy, kto ma informacje mogące pomóc w poszukiwaniach, proszony jest o niezwłoczny kontakt z Policją tel. 112 lub 47 703 62 00 (dyżurny KPP w Mławie).Łukasz Demianiuk ma ok. 175 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy krótkie, koloru ciemny blond. Ubrany był w spodnie koloru czarnego, ciemną kurtkę oraz buty koloru brązowego.