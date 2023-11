39-latek zabił trzy psy. Ostatniego uderzył młotkiem i wrzucił do paleniska. Został aresztowany na 3 miesiące

Do zatrzymania 39-latka doszło kilka dni temu na terenie powiatu mławskiego. O znęcaniu nad zwierzętami i zabiciu w okrutny sposób trzech psów dowiedzieli się dzielnicowi z Posterunku Policji w Szreńsku.

Podczas interwencji odnaleźli częściowo zwęglone szczątki psa, które sprawca wyrzucił do przydomowego śmietnika.Jak ustalili policjanci, do okrutnego znęcania się nad zwierzęciem i jego zabicia doszło na początku listopada. Zdarzenie to widziało kilku świadków, nikt jednak wówczas nie zareagował.