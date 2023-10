52-letni mławski diler aresztowany. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności

Zabezpieczone duże ilości amfetaminy, marihuany i innych środków odurzających oraz aresztowanie 52-letniego mławianina, podejrzanego o handel narkotykami - to finał postępowania, prowadzonego przez mławskich kryminalnych, we współpracy z prokuraturą.

Na podstawie własnych ustaleń, mławscy kryminalni ujawnili i zabezpieczyli ponad 150 porcji handlowych amfetaminy, marihuany i innych narkotyków. 52-letni diler trzymał towar w swoim mieszkaniu.

W momencie wejścia policjantów, próbował pozbyć się narkotyków, wyrzucając je przez balkon. Nie uchroniło go to przed odpowiedzialnością. Policjanci odnaleźli podzielone na porcje i przygotowane do sprzedaży narkotyki, część towaru przechowywana była w damskich i dziecięcych saszetkach. Podczas trwającego przeszukania w mieszkaniu dilera, do jego drzwi pukali kolejni klienci. Wszyscy zostali przesłuchani przez policjantów.

52-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz handlu narkotykami, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu. Za przestępstwa te grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

W piątek (27.10), na wniosek prokuratury, decyzją sądu, podejrzany został aresztowany na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy, trwa dalsze śledztwo. Czynności realizuje mławska policja pod nadzorem prokuratury.

asp. szt. Anna Pawłowska