Mławianin stracił pieniądze na zakupach w internecie

Oferty sprzedaży na stronach internetowych, cieszą się dużym zainteresowaniem. Z zainteresowania tego korzystają także oszuści. W sieci internetowej wystawiają ofertę sprzedaży przedmiotów w bardzo atrakcyjnej cenie i czekają na kupującego, który z góry przeleje im całą kwotę. Policja przestrzega, aby dokładnie sprawdzać sprzedawców, od których zamierzamy coś kupić.

Przekonał się o tym ostatnio 50-letni mieszkaniec Mławy. Na stronie internetowej zauważył bardzo atrakcyjną ofertę sprzedaży telefonu komórkowego. Skontaktował się z żoną, która na jego prośbę przelała na wskazany w ogłoszeniu numer konta sumę ponad tysiąc złotych. Kupujący zapłacili za towar i przesyłkę z góry, korzystając z przelewu bankowego. Pokrzywdzony do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu ze sprzedającym oraz nie uzyskał pieniędzy za zakup telefonu pomimo odstąpienia od umowy. Ponadto ustalono, że za pośrednictwem strony internetowej z której skorzystał pokrzywdzony, doszło do innych oszustw na terenie kraju.

Jak uchronić się przed tego typu oszustami? Warto posłuchać głosu rozsądku, który podpowiada, że atrakcyjna oferta może być zwykłym oszustwem. Płatność z góry także jest obarczona dużym ryzykiem. Realizując zakupy na stronach internetowych, warto sobie uświadomić, że liczymy przede wszystkim na uczciwość sprzedającego – to dość ryzykowne. Jeśli to tylko możliwe, warto realizować takie zakupy lokalnie, odbierając towar osobiście.

Policjanci apelują o rozwagę podczas internetowych zakupów oraz stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Uważajmy też na okazje i promocje, które mogą się okazać kolejnym chwytem oszustów. kpp