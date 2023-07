Ukradł odzież, sprzęt rtv i…karmę dla rybek

Dzięki natychmiastowej reakcji pracownika sklepu, mławscy policjanci zatrzymali złodzieja na gorącym uczynku. Mężczyzna pakował ze sklepowej półki do torby odżywki dla sportowców. Chwilę wcześniej ukradł koszuli, zestawy słuchawek i…karmę dla rybek akwariowych. Jego kolega czekał nietrzeźwy w samochodzie. Obaj trafili do policyjnego aresztu.

Do zdarzenia doszło na terenie Mławy. Policjanci odebrali zgłoszenie dotyczące podejrzanie zachowującego się mężczyzny w jednym ze sklepów. W momencie policyjnej interwencji, na terenie jednego ze sklepów pakował do torby odżywki dla sportowców.

Na widok patrolu zaczął wyjmować odżywki i ustawiać je z powrotem na sklepowej półce. W samochodzie czekał na niego nietrzeźwy 45-letni kolega, który w organizmie miał ponad 1,7 promila alkoholu.

W bagażniku opla, którym przyjechali do galerii handlowej, policjanci ujawnili odzież różnych marek, kilka zestawów słuchawek, alkotesty, lampy led do akwarium, inne akcesoria akwarystyczne oraz…karmę dla rybek i spray na komary. Policjanci ustalili, że część przedmiotów pochodzi z kradzieży, do których doszło w ciągu godziny, w trzech sklepach na terenie galerii handlowej.

Zatrzymany 47-latek usłyszał m.in. zarzut kradzieży. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Trwają dalsze czynności. Postępowanie prowadzi mławska komenda policji.

KPP/red