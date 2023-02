Czekając na ligę... Sprawdzamy, jak idzie Mławiance w sparingach [zdjęcia]

PIŁKA NOŻNA\\\ — Ostro pracujemy i ładujemy akumulatory. Śnieg, nie śnieg — trzeba się odpowiednio przygotować, bo praca wykonana w zimę będzie rzutować na cały rok — mówi Piotr Rzepka, trener Mławianki.

Po 17. meczach rundy jesiennej sezonu 2022/23 drużyna z Mławy zajmuje siódme miejsce w tabeli III ligi. Mławianka rozgrywki wznowi w pierwszy weekend marca (4-5.03), gdy to uda się na wyjazd do Łowicza. A jak mecz z Pelikanem na jego terenie, to zapewne w niedzielę, jednak dokładnego terminu jeszcze nie ma.

Do tego momentu zespół trenera Piotra Rzepki będzie przygotowywał się szlifując formę przed inauguracją drugiej części sezonu.

— Dotychczas rozegraliśmy pięć sparingów. W pierwszym przegraliśmy na wyjeździe ze Zniczem Pruszków 0:3, następnie ulegliśmy w test-meczu ze Stomilem Olsztyn 0:4 — wspomina początek gier kontrolnych szkoleniowiec Mławianki. Obaj wymienieni sparingpartnerzy grają na co dzień w II lidze, a więc o klasę wyżej niż drużyna z Mławy.

Następnie Mławianka pokonała 5:1 Spartę Brodnica (IV liga), przegrała 1:8 z GKS-em Wikielec, liderem IV ligi warmińsko-mazurskiej (ale pamiętać trzeba, że Mławianka zwłaszcza w drugiej połowie zagrała w rezerwowym składzie), a ostatnio pokonała 3:2 CK KS Troszyn (także IV liga, tyle że mazowiecka).

Kolejny mecz już w najbliższą sobotę 11 lutego. Ekipa trenera Rzepki, ponownie na swoim terenie, spróbuje swych sił w sparingu z Ząbkovią Ząbki (IV liga mazowiecka). Początek — godzina 12.00.

— Ostro pracujemy i ładujemy akumulatory. Śnieg, nie śnieg — trzeba się odpowiednio przygotować, bo praca wykonana w zimę będzie rzutować na cały rok — mówi Piotr Rzepka, trener Mławianki, z którym rozmawialiśmy dzisiaj (czwartek 9.02).

Poniżej relacje z trzech ostatnich meczów kontrolnych (Sparta, Wikielec i Troszyn), pochodzą one z klubowych mediów Mławianki

Mławianka — Sparta Brodnica 5:1

MŁAWIANKA: Piotrowski (zawodnik testowany) - Rutkowski (Kurowski), M. Rogalski (Dobek-Pietrowski), Komorowski, Skudynowski (Olczak), Felipe da Silva, Mich. Stryjewski (Kostyk), zaw. testowany, zaw. testowany, zaw. testowany (G. Rogalski), Mat. Stryjewski (Bryks), zaw. testowany (Odillon)

Swoisty maraton sparingowy ma za sobą Mławianka Mława. Najpierw w samo sobotnie południe Duma Zawkrza zmierzyła się z IV-ligową Spartą Brodnica. W składzie Naszej drużyny na ten mecz nie brakowało zawodników stanowiących trzon jedenastki oraz kilku nadal testowanych piłkarzy.

Mławianka w ten mecz nie weszła dobrze tracąc bramkę już na początku, jednak z minuty na minutę przejmowała inicjatywę stwarzając coraz więcej okazji. Dwa strzały Michała Stryjewskiego wylądowały jeszcze na słupku, jednak co się odwlecze to... Do wyrównania doprowadził pięknym strzałem Mateusz Stryjewski. Całkowitą przewagę naszej drużyny udało się udokumentować jeszcze czterema bramkami. Bramki zdobyli ponownie Mateusz Stryjewski, zawodnik testowany (dwie bramki) oraz Joao Odillon.

Mławianka Mława — GKS Wikielec 1:8

MŁAWIANKA: zawodnik testowany (Kostia Simaszko) - Kurowski (Szempliński), Karwiński, Tom (Aleks Iwański), Olczak, Matyjasik (Kwapiński), G. Rogalski, Kostyk (Brzeziński), Kacper Wydra, Nikolas Dąbrowski, Bryks,

Następnym przeciwnikiem był lider IV ligi warmińsko-mazurskiej GKS Wikielec. Nasza drużyna wyszła w mocno zmienionym składzie. Trzon stanowili młodzi zawodnicy, którym ciężko było nawiązać walkę z dużo lepszym przeciwnikiem. Mimo objęcia prowadzenia (bramkę zdobył Kacper Wydra) z minuty na minutę to drużyna spod Iławy pokazywała klasę pokonując ostatecznie Mławiankę 8:1.

Mławianka Mława — CK KS Troszyn 3:2 (0:1)

Bramki dla Mławianki: samobójcza, Odillon, Mateusz Stryjewski

MŁAWIANKA: Piotrowski (zaw. testowany) – Skudynowski (Powązka), M. Rogalski (Dobek-Pietrowski), Komorowski (zaw. testowany, Bryks), Rutkowski (Kurowski), Mat. Stryjewski, Kostyk (G. Rogalski), Felipe da Silva (zaw. testowany), Sobotka (Tworek), Mich. Stryjewski (Olczak), zaw. testowany (Odillon),

Kolejny test-mecz w drodze do rozpoczęcia rundy wiosennej ma za sobą Mławianka Mława. Tym razem przy ul. Kopernika 38 zawitała dobrze znana z IV-ligowych zmagań drużyna KS CK Troszyn.

W pierwszej części [mecz był podzielony na trzy tercje — przyp. red] obie ekipy wystąpiły w teoretycznie najlepszych jedenastkach. O dziwo, od początku meczu więcej do powiedzenia mieli goście spod Ostrołęki, co chwile stwarzając zagrożenie pod naszą bramką. To właśnie po jednej ze składanych akcji objęli prowadzenie. W pierwszej partii Mławianka stworzyła jedną bardzo groźną sytuację, jednak okazji sam na sam nie wykorzystał testowany przez Dumę Zawkrza napastnik.

Wynikiem 0:1 zakończyła się pierwsza część i początek drugiej także nie przyniósł zmiany na korzyść Mławianki. Co więcej, po faulu w polu karnym i wykorzystanej jedenastce Troszyn podwyższył prowadzenie. Stan 0:2 wpłynął jednak mobilizująco na naszą ekipę. Gra zaczęła wyglądać coraz lepiej. Najpierw po rzucie wolnym i zamieszaniu w polu karnym padła bramka samobójcza zawodnika gości (początkowo wydawało się, że zdobył ją nasz zawodnik Dobek-Pietrowski). Wynik wyrównał Joao Odillon umiejętnie dokładając nogę w zamieszaniu w polu karnym, a następnie na 3:2 pięknym strzałem z prawej nogi popisał się Mateusz Stryjewski.

Wynik do końca się nie zmienił, w naszej drużynie wystąpiło kilku testowanych oraz młodych zawodników. Szczególnie nasza młodzież w końcowej fazie meczu zaprezentowała się bardzo korzystnie.

zico

źródło: Mławianka Mława