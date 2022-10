Policyjny pościg za piratem drogowym, który przewoził dwoje nastolatków

Patrol ruchu drogowego pełniący służbę na terenie Mławy, w sobotę po północy, zauważył jadące z dużą prędkością bmw. Pomiar prędkości wykazał 111 km/h. Kierowca na widok interweniujących policjantów przyspieszył, próbując uciec przed kontrolą.

Policjanci wydali kierowcy sygnały do zatrzymania się, ten je zlekceważył i przyspieszył. Patrol ruszył w pościg za piratem drogowym.

Podczas ucieczki, kierowca bmw dopuścił się licznych wykroczeń - poza przekroczeniem prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, wyprzedzał pojazdy na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, nie zastosował się do znaku STOP. Ponadto, jak się okazało, przewoził dwoje nastoletnich pasażerów.

Nie miał też uprawnień do kierowania. Po krótkim pościgu, został zatrzymany i obezwładniony. Samochód został odholowany na policyjny parking.

Zatrzymanym okazał się 22-letni mieszkaniec powiatu mławskiego. Był trzeźwy. Jak oświadczył w rozmowie z policjantami, zaryzykował ucieczkę, ponieważ wiedział, że dopuścił się wykroczenia drogowego.

Młody kierowca trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzi mławska komenda Policji.

Asp.szt. Anna Pawłowska

