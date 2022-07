Były mławski policjant trafił do aresztu. Jest podejrzany o gwałt

Były policjant został tymczasowo aresztowany na jeden miesiąc. Zdjęcie jest jedynie ilustracją do tekstu

Były mławski policjant 53-letni Piotr Sz. postanowieniem Sądu Rejonowego w Mławie trafił do aresztu. Jest podejrzany o gwałt na 49-latce, do którego miało dojść w nocy z 16 na 17 lipca w jednym z hosteli na terenie gminy Szydłowo. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.