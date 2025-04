Policjantki zatrzymały niebezpiecznego recydywistę. 44-latek w samochodzie przewoził ponad kilogram narkotyków

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (7.04). Interweniujące policjantki przeszukały pojazd zatrzymanego. Ich uwagę zwróciła wypukła, tylna kanapa pojazdu. Odnalazły tam owiniętą w folię paczkę, a w niej ponad kilogram amfetaminy. Ponadto, w bagażniku auta, mężczyzna przewoził 9 kartonów papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy (1800 sztuk), drewnianą pałkę, bagnet oraz siekierę.44-letni mieszkaniec jednej z podwarszawskich miejscowości, został osadzony w policyjnym areszcie. Wartość rynkowa zabezpieczonych narkotyków to 35 tysięcy zł.Zatrzymany mężczyzna był już wcześniej karany za handel narkotykami. Podczas kontroli okazało się, że ma też zakaz kierowania pojazdami, wydany przez Sąd Rejonowy w Warszawie Praga-Południe. Za piracką jazdę w obszarze zabudowanym został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł i 14 punktami karnymi. Mężczyzna usłyszał także zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków w warunkach recydywy oraz niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu kierowania pojazdami. Grozi mu wieloletnia kara pozbawienia wolności.