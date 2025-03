Patrol ruchu drogowego odnalazł zaginioną seniorkę

Jak ważne dla bezpieczeństwa seniora, cierpiącego na kłopoty z pamięcią jest natychmiastowe działanie rodziny i interwencja Policji, świadczy wczorajsze (17.03) zdarzenie w Mławie. 73-letnia mławianka wyszła wieczorem z domu, a gdy czas jej powrotu opóźniał się, rodzina rozpoczęła poszukiwania na własną rękę. Bez skutku. Konieczna była interwencja Policji. Patrol odnalazł seniorkę w niespełna godzinę od zgłoszenia.

Starsza kobieta miała wyjść z domu do pobliskiego sklepu tylko na chwilę, po niewielkie zakupy, o czym poinformowała bliskich. Gdy czas jej powrotu opóźniał się, zaniepokojona rodzina zaczęła poszukiwania na własną rękę. Niestety, bez rezultatu. Bliscy powiadomili o zaginięciu Policję. Po niespełna godzinie od zgłoszenia, patrol ruchu drogowego odnalazł 73-letnią mławiankę dwa kilometry od jej domu. Kobieta była zdezorientowana. Nie wymagała pomocy medycznej. Została przekazana pod opiekę rodzinie.



W przypadku starszych osób, choroby związane z zanikiem pamięci, to częsta przyczyna zaginięcia, podawana przez zgłaszających. Senior ma problem z rozpoznawaniem ulic nawet w swojej najbliższej okolicy, nie potrafi odnaleźć drogi do domu. Pamiętajmy, że w każdym przypadku zaginięcia osoby, kluczową kwestią dla pomyślnego zakończenia poszukiwań jest czas. Dlatego tak ważna jest szybka reakcja i współpraca z Policją. Aby pomóc osobie starszej w jej codziennym funkcjonowaniu i zapewnić jej większe bezpieczeństwo, warto wyposażyć ją w niewielki lokalizator GPS. Nic nie zastąpi jednak uważnej, troskliwej i czujnej opieki bliskich.

asp. szt. Anna Pawłowska