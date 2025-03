Dwie kobiety zatrzymały nietrzeźwego kierowcę. Miał ponad 2,6 promila alkoholu oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami

Dzięki natychmiastowemu działaniu, dwie mieszkanki pow. mławskiego, zapobiegły niebezpieczeństwu. Na terenie dzielnicy Mława -Wólka, zauważyły podejrzanie zachowującego się kierowcę mercedesa. Ruszyły za nim, zatrzymały kierowcę kilka ulic dalej, a następnie powiadomiły policję. Zatrzymany mężczyzna miał ponad 2,6 promila alkoholu oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami. Trafił do policyjnego aresztu a stamtąd, w trybie przyspieszonym do sądu.

Jak wynika z ustaleń interweniującego patrolu, kierująca samochodem osobowym kobieta i jadąca z nią pasażerka, zauważyły kierującego mercedesem mężczyznę, który wyraźnie nie panował nad pojazdem. Ruszyły za nim i kilka ulic dalej zatrzymały podejrzanego kierowcę, a następnie powiadomiły Policję.

Jak się okazało, 40-letni mieszkaniec Mławy miał ponad 2,6 promila alkoholu. W samochodzie przewoził nietrzeźwą pasażerkę. Kierujący nigdy nie miał uprawnień do kierowania, ma natomiast sądowy zakaz kierowania pojazdami. Został osadzony w policyjnym areszcie a jego samochód odholowany i zabezpieczony na poczet przyszłej kary.

Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do zakazu, orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Mławie. Grozi mu wysoka grzywna oraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa została skierowana do sądu w trybie przyspieszonym.

Policja przypomina – bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas. Dwie mieszkanki pow. mławskiego, zapobiegły poważnemu zagrożeniu. Ich natychmiastowa reakcja pozwoliła wyeliminować z ruchu kierowcę, w stanie upojenia alkoholowego. Takie działanie zasługuje na szczególne słowa uznania.

Policja apeluje, widząc kierowcę, którego zachowanie może świadczyć o tym, że jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, należy niezwłocznie powiadomić Policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

asp.szt. Anna Pawłowska