Kierowca seata uderzył w naczepę TIR-a. Policja ostrzega

Na drodze W 587, w Uniszkach Zawadzkich doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Kierowca seata uderzył w tył naczepy TIRa. Po zderzeniu seat zapalił się, kierowca zdążył opuścić pojazd. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Policja apeluje o ostrożność i rozsądek na drodze.

Jak wynika z ustaleń interweniujących policjantów, kierujący seatem 56-letni mieszkaniec Mławy, nie dostosował prędkości i uderzył w tył naczepy TIRa. Scanią kierował 38-letni mławianin. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Po uderzeniu w naczepę, seat zapalił się. Kierowca osobówki zdążył opuścić pojazd. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Mławie.

Policja ostrzega - chwila nieuwagi, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, mogą doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia. Podstawowa zasada to zachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego oraz dostosowanie prędkości, umożliwiającej wykonanie bezpiecznego manewru hamowania.

asp.szt. Anna Pawłowska