Kierujący suzuki uderzył w drzewo. Policja apeluje o ostrożność

Kierowca suzuki, 40-letni mławianin oraz jadąca z nim pasażerka, zostali przewiezieni do szpitali w Mławie i Ciechanowie. Kierowca był trzeźwy. Jak oświadczył w rozmowie z policjantami, pracującymi na miejscu zdarzenia, zauważył psa na jezdni i wykonał gwałtowny manewr, by go ominąć. Kierujący stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu a następnie uderzył w drzewo. Pasażerka, po udzieleniu jej pomocy medycznej opuściła szpital.Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Mróz oraz miejscowe oblodzenia zwiększają ryzyko wypadków i kolizji. Chwila nieuwagi może doprowadzić do groźnego w skutkach zdarzenia.