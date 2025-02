Nietrzeźwy kierowca potrącił pracującego przy posesji mężczyznę. Miał ponad 2,6 promila alkoholu

Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu wypadku policjantów, kierujący BMW, 34-letni mieszkaniec pow. ciechanowskiego, jadąc w kierunku Czarnocina, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji a następnie w mężczyznę, który wykonywał tam prace porządkowe.

38-letni mężczyzna, mieszkaniec pow. ciechanowskiego, z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Ciechanowie. Trafił tam także ranny sprawca wypadku. Miał ponad 2,6 promila alkoholu, pobrano mu krew do szczegółowych badań na zawartość alkoholu w organizmie. Jak się okazało, nietrzeźwy kierowca BMW nie miał uprawnień do kierowania.Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, grozi mu wysoka grzywna oraz wieloletnia kara pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzi mławska komenda policji.